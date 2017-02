Cácia Bedin dos Santos Ruiz de 28 anos, que concorreu ao cargo de vereadora nas eleições de 2016 em Aral Moreira, e Flávio Ramires de 27 anos foram presos na tarde desta terça-feira (7), com 850 quilos de maconha, na MS-280, em Laguna Carapã.

De acordo com o site Dourados News, o flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) avistaram uma GM S-10, em atitudes suspeitas. Ao avistar os policiais, o suspeito que conduzia o veículo fez o retorno na tentativa de fugir dos agentes. Houve perseguição policial, quando a caminhonete foi abandonada quilômetros à frente.

Em vistoria, os policiais encontraram os entorpecentes. Interrogados, ambos não relataram o destino da droga. Em checagem ao sistema, foram informados que a caminhonete possuía placas frias.

Os dois suspeitos foram conduzidos a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes da Fronteira (Defron), onde serão indiciados pelo tráfico de drogas.

Candidata

Cácia disputou as eleições municipais de outubro pelo Partido Repúblicano (PR) ao cargo de vereadora, onde conquistou 44 votos em Aral Moreira. Segundo o DivulgaCandContas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ela ficou com uma suplência na Casa de Leis daquele município.

Em um de seus santinhos, encontrado no veículo em que estava, a ex-candidata dizia-se preocupada com a saúde dos jovens.

"Vereadora Cácia em defesa da saúde e dos jovens", diz o slogan de sua campanha.