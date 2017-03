Suposto colaborador da polícia paraguaia é executado com 18 tiros na fronteira

Um homem, de 34 anos, foi assassinado com 18 tiros no final da tarde desta quinta-feira (23), quando chegava em casa no bairro Santa Teresa em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

Segundo informações do jornal Porã News, a vítima foi identificada como Leonardo Dias Cristaldo e foi executada, pois seria um colaborador da polícia paraguaia e repassava informações sobre o narcotráfico da região.

O crime aconteceu quando a vítima chegava em casa, Leonardo foi interceptado por pistoleiros que estavam em uma moto Honda 300cc, de cor vermelha e efetuaram os disparos. De acordo com o jornal local, equipes da polícia paraguaia realizaram a perícia e encaminharam o copo ao IML.