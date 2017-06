Suposto integrante do PCC é preso por tráfico

Suspeito de fazer parte do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso pela Força Tática de Nova Andradina – a 297 km de Campo Grande. A prisão de, E.P.S., de 27 anos, aconteceu depois de uma denúncia anônima feita no último sábado (10). O criminoso estava em regime semiaberto.

De acordo com o Nova News, o suposto membro da facção estaria comercializando droga em uma casa no bairro Argemiro Ortega. Com a suspeita, os policiais começaram a monitorar a residência indicada na denúncia. Os agentes da PM (Polícia Militar) avistaram um menor entrando na casa com uma bicicleta e minutos depois saindo a pé.

Os policiais entraram na residência e encontraram uma pedra bruta de crack pesando aproximadamente 10 gramas e, que segundo o acusado, poderia ser fracionada em cerca de 30 porções a ser vendida a R$ 10,00 cada. Ainda foram encontradas 41 trouxinhas de cocaína prontas para o comércio.

Foi encontrada também a bicicleta que havia sido visualizada inicialmente adentrando com o menor e deixada no local. Além de TV de 32 polegadas sem nenhum tipo de documentação de origem. O suposto integrante do PCC estava em regime semiaberto e cumpria pena por tráfico de drogas. O traficante foi levado ao 1º DP (Delegacia de Polícia) de Nova Andradina.