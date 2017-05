Suposto “laranja” de Puccinelli se apresenta na PF e fica preso

O ex-servidor da SED (Secretaria de Estado de Educação), Jodascil da Silva Lopes, se apresentou na tarde desta segunda-feira (15) na superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul. Conforme a assessoria da PF (Polícia Federal) após o termino do seu depoimento, Jodascil ficará preso. A decisão é para cumprir ao mandado expedido pela Justiça Federal.

O nome do ex-servidor da SED, está envolvido nas investigações da 4º fase da “Operação Lama Asfáltica – Máquina da Lama”, deflagrada na última quinta-feira (11). Conforme o trabalho dos investigadores, Jodascil autorizou a compra de livros da Gráfica Alvorada de forma irregular. Essa compra, no valor de R$ 11 milhões, ocorreu no fim do governo de André Puccinelli.

Em coletiva realizada no dia da deflagração da operação, o delegado da PF, Cleo Mazzotti, disse que professores deram pareceres sobre as obras, que foram usados em laudo para justificar a não necessidade de licitação para aquisição desses livros, que não constam na lista do Ministério da Educação.

A assessoria da Polícia Federal afirmou que Lopes ficará preso depois da oitiva e seguirá para o presídio da Capital.