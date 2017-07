Suposto sequestro termina com um morto e outro ferido na Capital

Um homem, ainda não identificado, morreu e outro identificado como Kalberg da Silva, 22 anos, ficou ferido após o que seria o fim de um suposto sequestro na manhã desta quinta-feira (13). O fato aconteceu na Rua Eusébio de Queiroz, no Bairro Los Angeles, região sul da Capital.

De acordo com informações apuradas, os dois homens estavam em uma residência que estaria servindo de cativeiro para um suposto sequestro. À polícia Kalberg, que seria a suposta vítima, disse que estava sendo mantido recluso na residência por um homem armado. Durante a madrugada o seqüestrador teria recebido uma ligação na qual recebeu ordens para dar “xeque mate”.

Após ouvir parte da conversa, Kalberg teria entrado em luta corporal com o sequestrador e disparado contra sua cabeça. Durante a briga a vítima também foi atingida por um tiro. Informações preliminares indicam que em Kalberg a bala entrou no peito e saiu no pescoço. Ele foi levado para o hospital pelo Samul (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa.

Em um veículo, modelo gol, estacionado na frente da residência onde aconteceu o crime a polícia encontrou munições de arma calibre 380. Tudo indica que ao veículo pertence a um dos envolvidos. Vizinhos contaram que ouviram os tiros durante a madrugada, mas por medo não foram ver do que se travava. A perícia está no local.