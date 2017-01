Suspeito de assalto a família morre em troca de tiros com a Polícia

Leandro Henrique Gomes Cardoso, 21 anos morreu numa troca de tiros, na tarde desta sexta-feira (6), após fugir de uma abordagem policial, no bairro Água Boa, em Dourados. Na ação, mais dois suspeitos foram presos e outro continua foragido, todos eles integram uma quadrilha vinda de Goiás.

O confronto aconteceu em um imóvel na rua Italivio de Souza Pael, por volta das 16h30. Segundos agentes do Departamento de Operações de Fronteira, Leandro e mais quatro pessoas seriam suspeitos de render uma família, na tarde da última quinta-feira (5), onde levaram jóias, máquinas fotográficas, notebook, objetos de valor e dois veículos, entre eles um Amarok, e um Renault Fluence.

Após tomar conhecimento do caso, os policiais localizaram a quadrinha escondida em um imóvel onde foram recebidos a tiros pelos assaltantes. Na ação, Leandro foi baleado e o restante da quadrilha fugiu da residência. A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar, ma acabou morrendo no local.

De acordo com o DOF, um casal, que participavam do grupo, foi preso pela Polícia Militar, horas após o crime, no município de Laguna Carapã. O outro suspeito continua foragido.

O caso está registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.