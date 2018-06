Jefferson do Nascimento Moreira, 27 anos, é apontado como o suspeito de cometer o atentado contra o prefeito do município de Paranhos, Dirceu Bettoni (PSDB). Os investigadores da Polícia Civil identificaram o suspeito com a ajuda de uma imagem gravada por câmeras de monitoramento. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (14).

De acordo com as informações do Gazeta News, momentos antes do atentado, as imagens de um sistema de segurança teriam flagrado Jefferson indo em direção ao quarteirão onde está localizada a casa do prefeito.

Já no quarteirão da residência de Bettoni, Jefferson para e começa a conversar com uma pessoa vestida com uma jaqueta de cor escura, que supostamente o aguardava naquela localidade.

Os dois permanecem no local por certo tempo até que a caminhonete da vítima passa em baixa velocidade pelo lado oposto da avenida. Nesse instante, o indivíduo de jaqueta escura cruza a pista de rolamento da avenida, tomando direção oposta a casa da vítima. Já Jefferson segue em direção ao sentido que a caminhonete se deslocou.

Conforme o site de notícias, logo em seguida, após atirar contra o prefeito, o suspeito retorna caminhando, aparentando tranquilidade, e dobra a esquina.

A Polícia Civil do Brasil e do Paraguai estão à procura de Jefferson, e tentam identificar o outro indivíduo de jaqueta escura, possível cúmplice na ação criminosa.

Vídeo: