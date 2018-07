Antenor Martins, 55 anos, morreu em um hospital público localizado no bairro Conjunto Aero Rancho de Campo Grande. O caso aconteceu nesta quinta-feira (5).

De acordo com o boletim de ocorrência, Martins pode ter sido envenenado. O hospital encaminhou o corpo do homem ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar as causas da morte.

Conforme o boletim, o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga como morte a esclarecer.