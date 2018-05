Thiago Bruno Mendonça, 33 anos, conhecido como "Thiago Macaco", foi preso nesta quarta-feira (30), suspeito de estar envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). O homem estava no interior de uma loja no shopping Nova América, em Del Castilho, quando foi preso. O crime aconteceu em março deste ano.

Conforme a Istoé, "Macaco" é acusado de matar Carlos Alexandre Pereira Maria, 37 anos, o "Alexandre Cabeça", que era colaborador do vereador Marcelo Siciliano, em 8 de abril. O vereador foi apontado por uma testemunha como um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Siciliano nega as acusações.

De acordo com a Istoé, a prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios, com base em um mandado de prisão temporária expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da cidade. Mendonça não é o primeiro preso relacionado à morte de "Cabeça".

Segundo o site de notícias, no último dia 19, a polícia prendeu Rondinele de Jesus da Silva, o "Roni". Os policiais buscam agora Ruy Ribeiro Bastos, 38 anos, apontado com um dos executores do assassinato.

O motivo do crime continua sendo investigado, os policiais apuram a participação de um quarto homem, também suspeito de participar do homicídio.