Suspeito de estuprar adolescente com mangueira de ar fez BO contra família de jovem

Thiago Giovanni Demarco Sena ainda na sexta-feira (3) fez um boletim de ocorrência contra o irmão do adolescente de 17 anos que foi internado em estado grave após ter uma mangueira introduzida no ânus. O crime aconteceu no lava jato de Thiago no Jardim Morumbi.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, Thiago procurou a delegacia para relatar que teria sido ameaçado pelo irmão da vítima, que tem 20 anos, pois este teria ido até o Lava Jato após saber do estado clínico do irmão e falado para um funcionário que iria pegar Thiago.

No BO, Thiago chamou o ocorrido de “incidente” e não prestou mais esclarecimentos sobre o que realmente tinha acontecido, já que no momento, ele já sabia que o adolescente estava internado em estado grave na Santa Casa.

O suspeito ainda afirmou que pretende representar contra o autor por crime de ameaça. O irmão desmentiu a versão, já que não teria ido ao lava jato e sim batido com o capacete na cabeça dele, ainda na Santa Casa. “Eu não saí do hospital, não sai de perto da minha mãe, ele deu entrada às 11h no centro cirúrgico e eu fiquei com ele, acompanhando tudo, é uma mentira isso que ele disse”, contou o jovem de 20 anos.