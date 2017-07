Suspeito de estuprar filha de quatro anos é encontrado morto

O jovem estava sendo procurado pela polícia e foi encontrado morto em sua residência com sinais de envenenamento

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto pela esposa na terça-feira (4), em Ponta Porã. O jovem é suspeito de estuprar a própria filha e tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Segundo a polícia, o homem teria se envenenado com veneno de rato, após o caso de estupro ser descoberto pela esposa, na segunda-feira (3).

De acordo com informações do site Porã News, a crinaça de 4 anos confirmou o caso e passou por exames médicos no Hospital Regional de Ponta Porã. A mãe da criança denunciou o caso à Delegadia de Atendimento à Mulher (DAM) e os agente da polícia começaram a monitorar o suspeito para efetuar a prisão.

O suspeito passou a fugir dos investigadores até ser encontrado morto em um dos quartos de sua residência, após ingerir veneno de rato.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e espera para entrega do corpo aos familiares.