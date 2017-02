Suspeito de matar advogado e queimar corpo dentro de veículo é preso

Policiais Civis do SIG (Serviços de Investigações Gerais) de Dourados, município a 224 quilômetros de Campo Grande prenderam na tarde desta sexta-feira (17) um suspeito de homicídio no caso do corpo encontrado em um veículo Ford Fusion queimado. O corpo seria do advogado Valmir Leite Júnior, dono do veículo incendiado e que está desaparecido.

O homem preso foi identificado como Juliander de Oliveira Alcantara e conforme informações da imprensa local, com a prisão do suspeito há a informação de que ele cometeu o homicídio motivado por uma briga, fato ocorrido após consumo de bebidas alcoólicas.

O exame de DNA, que comprovará que o corpo era mesmo de Valmir deve ficar pronto na terça-feira (21), conforme a Polícia Civil, no entanto, mesmo sem a confirmação de identidade, a família de Valmir Leite Junior realiza o velório.

O caso

Um corpo, possivelmente de um advogado criminalista foi encontrado na manhã de quinta-feira (16) dentro do no porta-malas de um veículo incendiado, numa estrada vicinal, em Dourados.

Após verificações, a polícia chegou a informação de que o carro envolvido na situação era de Valmir Leite Júnior. O pai do advogado disse que o filho teria saído de casa com destino ao Paraguai, onde cursa faculdade de Medicina e que levaria um interno do regime Semiaberto foragido da Justiça para se apresentar na cidade de Ponta Porã. Ainda de acordo com ele, desde as 8h de quarta-feira (15) não conseguia se comunicar com Valmir.