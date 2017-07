Suspeito de matar Silveira é morto em confronto com a polícia

Diego André dos Santos Almeida, 19 anos, foi morto a tiros em confronto com a polícia no final da tarde de terça-feira (19).

A polícia de Corumbá localizou a camionete que foi roubada logo após a morte do ex-vereador Cristóvão Silveira e sua esposa Fátima Silveira, logo após serem avisadas que a camionete iria passar pela BR-262, quando seguiam pela rodovia, Diogo e outro comparsa empreenderam fuga.

O condutor da camionete perdeu o controle do veículo e foi parar no acostamento. Os dois criminosos fugiram pela mata. Horas depois, Diogo foi encontrado e iniciou uma troca de tiros com a polícia. Ele foi atingido, socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O comparsa de Diogo que conduzia a camionete ainda não foi localizado.

Diogo era sobrinho do caseiro Rivelino Mangelo, 65 anos, que planejou todo crime. Diogo foi quem matou, violentou e queimou a esposa do ex-vereador.