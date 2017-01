Quatro homens foram presos nesta quinta-feira (12) acusados de executarem um casal de brasileiros, Milene Soares Bandeira, 23 e seu namorado, Paulo Jaques, no dia 2 de janeiro, em Assunção, capita do Paraguai. Segundo a imprensa paraguaia, Jaques é consideração o braço direito do narcotraficante Jarvis Pavão.

De acordo com o site ABC Color, Gabriel Ferreira Santos, Leandro Lucas de Oliveira dos Santos, Janderson Luis Sequeira e Peterson Lucas Cacenote são apontados pela polícia local como os autores do atentado que tinha como alvo o namorado da jovem.

Segundo a imprensa local, Jaques é amigo fiel do narcotraficante Jarvis Pavão, que está preso num presídio na capital paraguaia, e é apontado como mandante do crime que matou outro narcotraficante, Jorge Rafaat, em uma emboscada ocorrida em junho do ano passado em Pedro Juan Caballero.

O caso segue investigado pela polícia local.