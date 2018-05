Suspeitos de vários assaltos a mão armada é preso na fronteira

Ivo Gabriel de Souza Sales,19, foi preso nesta quarta-feira (23) e apontado como um dos bandidos mais perigosos e procurados da fronteira. O suspeito foi preso em Ponta Porã – a 268 km de Campo Grande –, e segundo a polícia foi identificado após participar de vários assaltos violentos.

Conforme o site Porã News, a equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, investigava a participação dele. Pouco depois a polícia localizou o endereço de onde vivia. No local foram encontrados porções de droga e munições.

O jovem foi levado para a delegacia do município e identificado por vítimas que havia assaltado. Em uma das ocorrências, o bandido teria invadido a casa, agredido as vítimas e as amarrado no quarto. A polícia está investigando a participação dos comparsas nos crimes.