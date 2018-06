Suspenso, novamente, processo de licitação para a compra de lâmpadas de LED na capital

A prefeitura publicou nesta quinta-feira (14), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) a suspensão do processo de licitação para compras de luminárias de LED. O aviso público não esclarece o motivo do cancelamento.

O processo já foi suspenso anteriormente em 5 de maio, mas havia sido reaberto no mesmo mês.

Segundo o edital original a intenção do pregão eletrônico é o registro de preços para aquisição de 55 mil lâmpadas de LED, corresponde à 53% das lâmpadas da rede de iluminação pública da cidade.

Para a compra está previsto investimento de R$ 41,6 milhões, tomando como base o preço de referência. A meta é que ao final de 2019, todas as lâmpadas fluorescentes sejam substituídas pelas de LED.

Lâmpadas adquiridas em 2016

Atualmente, só 7,40% dos 140 mil postes tem lâmpadas de LED, cobertura que vai dobrar, quando forem instaladas as lâmpadas adquiridas em 2016. As 16.126 lâmpadas estavam estocadas no pátio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, mas a prefeitura só recebeu autorização do Tribunal de Contas para a instalação deste material em outubro de 2017.