Suzane von Richthofen e Anna Carolina Jatobá passam o Dia das Mães em casa

As duas cometeram crimes brutais contra a mãe e a enteada

As detentas Suzane von Richthofen e Anna Carolina Jatobá condenadas por crimes bárbaros que tiveram grande repercussão nacional receberam o benefício de saída temporária de Dia das Mães. As duas saíram dos presídios nesta quinta-feira (10).

Suzane foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, sendo que este ano é o 3º consecutivo que ela é colocada provisoriamente em liberdade na data.

Conforme informações do G1, Suzane deverá retornar ao presídio em Tremembé na próxima terça-feira (15) até 17h. Essa deve ser a última vez que presa obtém saída temporária no Dia das Mães. Isso porque ela pleiteia o regime aberto, desde junho do ano passado, para cumprir o restante da pena em liberdade. O pedido será analisado pela Justiça - a expectativa é que isso ocorra em breve, mas não há prazo.

Anna Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e oito meses pela morte da enteada Isabela Nardoni em 2008. A saída é um benefício concedido aos presos do regime semiaberto e que tem bom comportamento. Anna e o marido, Alexandre Nardoni, que também está preso em Tremembé, pediram a redução da pena ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi condenado a 30 anos e dois meses de prisão.