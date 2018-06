Tabela de frete será atualizada para cumprir acordo com caminhoneiros

Governo federal irá atualizar a tabela de frete mínimo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para abranger mais tipos de veículos de frete e cumprir o acordo com os caminhoneiros. Conforme o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, todos os tipos de caminhões serão contemplados pela nova lista.

"O governo está cumprindo tudo o que foi acordado com os caminhoneiros. Identificamos algumas distorções em relação ao preço e ampliamos a tabela para contemplar todo tipo de caminhão", disse o ministro, em entrevista coletiva na quarta-feira (6), após reunião com representantes da categoria.

De acordo com o site Governo do Brasil, Casimiro informou que haverá audiência pública para discutir o assunto, "com a participação ativa do setor produtivo", para aumentar o detalhamento da relação.

Segundo o site de notícias, instituída pela Medida Provisória nº 832, de 27 de maio de 2018, a tabela integra o conjunto de compromissos feitos com a categoria para suspender a crise de abastecimento no país.

Conforme o site, a nova tabela será importante para evitar distorções e para não onerar os trabalhadores. Os novos valores serão publicados no Diário Oficial da União (DOU).