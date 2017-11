Taekwondo é opção para quem quer sair do sedentarismo

Taekwondo ou Tae kwon do é uma arte marcial que foi criada, pelo general sul-coreano Choi Hong Hi, em 11 de abril de 1955. Nas Olimpíadas de Seul (1988), o Taekwondo tornou-se um esporte olímpico de exibição. Nos Jogos Olímpicos de Sydney (Austrállia), em 2000, tornou-se um esporte olímpico oficial.

Em coreano a palavra taekwondo possui o seguinte significado: caminho dos pés e das mãos através da mente. Apesar de ser uma luta, possui, assim como quase todas as artes marciais, uma filosofia que consiste na valorização da perseverança, integridade, auto-controle, cortesia, respeito e lealdade.

Em Campo Grande a Academia Herradon Fight Team é especializada na arte marcial e vem da antiga academia Taekwondo Koreo do grande Mestre Adilson Valério Herradon (in memoriam) reconhecido nacionalmente e com participação na seleção brasileira na década de 90 e formador de vários faixas pretas.

O Mestre Adilson teve dois filhos e um deles, Diogo Herradon, juntamente com seu amigo João Guilherme (Jacaré) amantes do Taekwondo, acreditando no poder do esporte e aproveitando esse legado deixado pelo grande Mestre criaram a Academia Herradon Fight Team.

A Herradon Fight Team é uma academia totalmente tematizada onde a modernidade e o tradicionalismo se unem, tendo objetivo maior fazer com que crianças, adultos e idosos saiam do sedentarismo e venham praticar o esporte, melhorando a forma física e saúde. O Taekwondo traz benefícios grandiosos para o ser humano onde os ensinamentos como disciplina, hierarquia e formação de caráter fazem parte de seus princípios.

A academias está localizada na Rua Pedro Celestino 1720, Centro.