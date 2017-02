Um tamanduá-bandeira foi capturado na manhã desta quinta-feira (23), ao ser flagrado andando pela rua Santos Dumont, atrás do Terminal Rodoviário de Dourados.

De acordo com site Dourados News, o mamífero foi encontrado por populares, que acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA), para realizar a captura. No local, a equipe de resgate circulou o animal que estava próximo ao Parque Arnulpho Fioravanti, mas o tamanduá conseguiu correr e entrar dentro do prédio da PMA, que fica também ao lado do parque e se esconder dentro do banheiro.

Demonstrando tranquilidade, o animal foi capturado e entregado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) de Campo Grande.

"Ele foi capturado agora de manhã, aparentemente tranquilo. É comum sempre aparecer animais como esse por aqui, por conta do parque. Provavelmente ele será encaminhado para Campo Grande onde tem o CRAS", disse o policial.