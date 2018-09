Na noite de terça-feira (4), uma família ficou ferida em um capotamento, no km 748 da BR-163, entre Coxim e Pedro Gomes.

De acordo com informações do Edição MS, os ocupantes do carro teriam passado o dia em Coxim e na volta para Pedro Gomes, um tamanduá entrou na frente do carro, fazendo que o motorista perdesse o controle

O carro seguia no sentido norte da rodovia, que após perder o controle, capotou várias vezes.

Todos foram socorridos por uma equipe CCR MSVia e encaminhados para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim.

Estavam no veículo além do motorista Orlindo Elias dos Santos, de 50 anos, Hielda Martins Venâncio, de 46 anos, Gezelene Elias dos Santos, de 39 anos, Edna Pereira de Paiva Pontes, de 52 anos e Silvia Maria Mariano Ferreira, de 53 anos.

Todas as pessoas sofreram ferimentos leves.