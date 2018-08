Um tamanduá-mirim foi capturado nesta terça-feira (7), por Policiais Militares Ambientais (PMA) no quintal de uma casa localizada rua Cana Verde, no bairro Cidade Morena, na capital.

Os moradores acionaram a PMA, informando que o animal estava escondido no buraco de uma caixa de concreto no quintal da casa, desde que entrou no local e foi acuado pelos cachorros.

Os policiais foram até a residência e capturaram o animal silvestre da espécie Tamandua tetradactyla, com uso de luvas especiais e um cambão (espécie de coleira com cabo), e o colocaram em uma caixa de contenção.

O tamanduá-mirim foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). Os agentes do CRAS decidirão se vão soltar o tamanduá na natureza.