Tapa-buraco é retomado nesta quinta-feira

A Prefeitura assinou contrato com as empresas vencedoras da licitação

Com 40 equipes, formadas pela Prefeitura e por empresas contratadas, o serviço de tapa-buracos é retomado nesta quinta-feira (21), em sete regiões de Campo Grande. Os contratos com as empresas vencedoras da licitação foram assinados no final da tarde desta quareta-feira (20).

“Buscamos seguir a legislação e todos os órgãos de controle tiveram oportunidade de ter acesso e conhecer todo o processo licitatório. Com isto, o certame que começou dia 29 de abril e poderia estar concluído em 45 dias, demorou quase 9 meses”, destacou Marquinhos Trad.

licitação do tapa-buraco foi iniciada dia 29 de maio, se estendeu por 237 dias, em função de 12 pedidos de recursos e impugnações, sendo cinco questionamentos ao edital; cinco recursos na fase de habilitação e ainda um recurso na fase de proposta. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o processo por 49 dias. Houve também um recurso judicial que paralisou o processo por 25 dias, quando então saiu a decisão pelo arquivamento da ação.

Sete regiões

Na região urbana do Anhanduizinho, haverá frentes de serviço na Avenida Ernesto Geisel e nas ruas Santa Quitéria e Raquel de Queiroz, no Aero Rancho.

Na região urbana do Lagoa, o serviço está programado para as ruas Souto Maiorm, no bairro Tijuca e Avenida Marinha, no bairro Coophavila II.

Na região do Bandeira, Avenida Bandeiras; no Segredo, na Avenida Mascarenhas de Moraes; no Imbirussu, avenidas Duque de Caxias e Presidente Vargas.

No Prosa, haverá tapa-buraco na Rua Abrão Julio Rahe, esquina com a Rua das Garças, e na área central, Avenida Mato Grosso.