Tapa-buracos: Governo e prefeitura firmam convênio de R$ 50 milhões

Durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (10), o Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) e a Governadora em exercício, Rose Modesto (PSDB) apresentaram os detalhes do convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado. No valor de R$ 50 milhões a parceria garantirá a recuperação de ruas da Capital

A responsabilidade sobre o valor total do convênio será divido entre Prefeitura e Governo. “Esse convênio vai ser assinado num montante de R$ 50 milhões, sendo 25 milhões de reais de responsabilidade do Estado e 25 milhões de responsabilidade do Município”, explicou Marquinhos.

Segundo o prefeito parte do valor será usada na operação tapa-buracos e a outra parte será usada para o recapeamento das vias. “A primeira etapa é essa, nós queremos fazer com que esse R$ 20 milhões tape todos os buracos da nossa cidade e guardemos os outros R$ 30 milhões para começar o recapeamento das principais vias da nossa querida capital”, complementou o Prefeito.

Em seu primeiro compromisso como Governadora em exercício, Rose destacou participação da sociedade. “A prefeitura com sua equipe definirá também quais serão as avenidas que tem prioridade, com certeza ouvindo o clamor da população para receber esse recapeamento”, afirmou Rose.

A Governadora em exercício ressaltou o papel do Estado diante da parceria firmada afirmando que não é diferente do que já foi feito em anos anteriores com 78 municípios. “Nós ficamos dois anos com a tentativa de conseguir colocar esse aporte financeiro e até por falta de dialogo isso não foi possível. E com essa harmonia hoje tem entre a Prefeitura e o Governo quem vai ganhar é a população da nossa cidade”, afirmou Rose.

Rose ainda falou do momento que o País vive. “Nesse momento tão difícil que nosso país esta vivendo mais do que nunca será necessário este tipo de parceira para a gente poder avançar”, destacou.

A Governadora em exercício ainda falou sobre o investimento do Estado nos Municípios. “Ao longo dos dois anos do nosso governo foi investido quase que 500 milhões de reais com as 78 cidade do estado e agora com campo grande não seria diferente e tenho certeza que essa não será a única pra poder fazer a nossa cidade avançar”, concluiu.