Taradão do ponto de ônibus é detido por populares

Um jovem, 21 anos, foi detido por populares na manhã desta segunda-feira (23), após tentar estuprar uma mulher de 23 anos, num ponto de ônibus, na rua Dom Aquino, região central de Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem estava aguardando um ônibus para seguir sentido a Bolívia, quando o suspeito se aproximou, passando as mãos em suas pernas e nádegas. Assustada, a vítima acertou um tapa no rosto do acusado, quando o rapaz foi para cima da vítima, forçando um beijo.

Populares que passavam pela região conseguiu deter o suspeito até a chegada da Polícia Militar. Segundo o registro, foi preciso o uso de algemas para deter o rapaz, que foi encaminhado para a delegacia do município.

Caso foi registrado como importunação ofensiva ao pudor.