Taxista é esfaqueado por assaltante e bate carro em árvore

O suposto passageiro surpreendeu a vítima com uma facada no peito

Um taxista foi esfaqueado no peito na madrugada deste sábado (2) durante uma corrida falsa acionada por ladrão que queria roubar o carro da vítima no centro de Três Lagoas.

Após a agressão, o homem acabou batendo o veículo em uma árvore quando tentava fugir doa assaltante.

De acordo com boletim de ocorrência, por volta de 2h20, o taxista recebeu uma ligação solicitando corrida de um homem que estava na região da avenida Jary Mercante, aos fundos do quartel do Exército Brasileiro.

Após buscar o passageiro, o homem disse ao motorista que teria alugado uma casa na região da avenida Filinto Muller, mas antes precisava ir até a Vila Piloto para buscar a esposa e um filho.

Durante o trajeto o taxista foi surpreendido pelo assaltante que o esfaqueou no peito.

O motorista disse aos policiais que reagiu ao assalto e acabou batendo o carro em uma árvore na tentativa de escapar do bandido, que fugiu após a colisão.