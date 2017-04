Taxistas e Mototaxistas participam de reunião na Câmara Municipal

Na tarde desta terça-feira (18), Taxistas e Mototaxistas participaram de uma reunião na Câmara Municipal de Campo Grande, fizeram o uso da palavra alguns motoristas e os representantes dos sindicatos, além dos vereadores.

Para Elimane Lima Sanches, 30 anos taxistas, “nós temos que tirar 40% do nosso custo para abastecer o carro e para lavar, não temos renda ou patrocínio, para que possamos fazer corridas gratuitas como os aplicativos, e muitos dos que trabalham com aplicativos tem uma renda fixa, então isso não altera o ganho deles”, afirma.

De acordo com o Coordenador do Ponto de Táxi da Rodoviária Intermunicipal, Orlando Espíndola, “os motoristas de aplicativos estão abusando e ao parar na rodoviária ficam chamando a população, para estimular o uso do transporte irregular”, pontuou.