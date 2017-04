TCE-MS nega que funcionária alvo de investigação do MPE seja fantasma

Após o JD1 Notícias publicar matéria na manhã desta terça-feira (111) sobre a instauração de procedimento preparatório pelo MPE (Ministério Público Estadual) para apurar denúncia de funcionário fantasma, o TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) se manifestou nesta tarde.

De acordo com a assessoria de comunicação do Tribunal a funcionária citada é efetiva e está cedida para trabalho na Assembleia Legislativa, no gabinete do Deputado Felipe Orro. A assessoria ressalta ainda que a portaria que certifica, dá conhecimento público e transparência do ato de cedência, está publicada na edição 1328 do Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS do dia 17 de maio de 2016.

O caso

Foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público desta segunda-feira (10) um procedimento preparatório para denúncia de funcionária fantasma no Tribunal de Contas do Estado. A informação de que Heloisa Gomes Puccini seria uma funcionária fantasma chegou ao MPE por meio de uma denúncia anônima.

O inquérito foi instaurado pelo promotor de justiça José Maurício De Albuquerque da 2ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Aquidauana.