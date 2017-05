 Técnicos da Sesau visitam unidades para vistoriar vacinação contra gripe

A novidade neste ano é que a vacina é digitada no prontuário do paciente, garantindo assim, um controle mais rigoroso

A equipe da Divisão de Imunização (DI) da Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) está visitando as salas de vacinas das unidades básicas de saúde para acompanhar de perto a execução da Campanha de Vacinação contra a Gripe. As visitas começaram nesta quarta-feira (03) e o objetivo é percorrer todas as unidades até 26 de maio, quando encerra a mobilização nacional.

Nesta primeira fase de visitas, os profissionais da UBSF Nova Esperança e Dra. Jeanne Elizabeth Wanderley Tobaru (Jardim Botafogo) puderam conversar com a equipe da DI, tirar dúvidas, dar sugestões e explicar como está a organização do fluxo de pacientes.

A novidade neste ano é que a vacina é digitada no prontuário do paciente, garantindo assim, um controle mais rigoroso para imunizar as pessoas do grupo de risco e para atender as recomendações do estado, que não irá disponibilizar doses extras.

Além dos profissionais da DI, um representante da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) participa das visitas técnicas, para verificar se há problemas com o sistema Hygia (prontuário online) ou com o acesso à internet.

Caso o sistema apresente lentidão ou interrupções temporárias e pontuais, os agentes digitadores das salas de vacinas estão orientados a registrar a dose em um livro próprio e assim que a conexão for normalizada, transferir as informações no Hygia. Deste modo, o serviço de imunização não fica comprometido e os pacientes são atendidos.

A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) das 7h30 às 11h e das 13h às 17h e as equipes de vacinação podem distribuir senhas para organizar o fluxo. Recomenda-se a distribuição até às 10h e 16h para garantir que as pessoas que receberam as senhas sejam atendidas antes do intervalo para o almoço ou da finalização do expediente de trabalho

Desde a última terça-feira (02), a vacinação contra a gripe está aberta para todos os grupos de risco: indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior.

Para receber a dose, todos os indivíduos do grupo de risco devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira de conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; e os indígenas: cadastro na SESAI.

Técnicos da Sesau visitam unidades para vistoriar vacinação contra gripe