Nesta quarta-feira (28) começa o Seminário “MS 2019: Parcerias stratégicas para o desenvolvimento baseado na tecnologia e na inovação”. O evento é uma realização da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O objetivo do seminário é debater estratégias de desenvolvimento tecnológico e propor soluções inovadoras para temas do cotidiano da população campo-grandense, melhorando o dia a dia das pessoas e das cidades.

Na programação estão cinco palestras com especialistas que abordarão assuntos como transporte, saúde, gestão pública, agronegócio, cidades inteligentes e revolução social para a população carcerária de Mato Grosso do Sul. As atividades serão realizadas na Sala de Atos da Reitoria da UFMS, com abertura prevista para as 8h.

Pode-se destacar o Professor Doutor Wilson Pollara (USP), que na palestra “Saúde Conectada: parcerias para uma revolução na Saúde de MS”, vai detalhar como a internet auxilia na formação de redes de atendimento entre os vários serviços de saúde, sendo elas todas integradas através do sistema de conexão de TI.

Já o Dr. Alberto Paradisi (CPqD Campinas) aborda sobre o assunto ”Internet das Coisas: parcerias para uma revolução tecnológica na gestão do agronegócio e das cidades inteligentes”. O assunto é muito relevante na capital que já projeta a construção do primeiro shopping de agronegócio do país.

Antes da assinatura dos acordos, Eduardo Camargo (Consultor de Projetos da FAPEC) finaliza a sessão de palestras com “Rumo à FUNAP MS: Parcerias para uma revolução social junto à população carcerária do MS”, tratando das questões de inclusão social de presos e egressos, desenvolvendo seus potenciais como indivíduos, cidadãos e profissionais. Ao JD1 Notícias Eduardo, reforçou a importância do evento para debates e informações pertinentes a novas tecnologias. Ele também está a frente da organização do seminario "hoje na parte da tarde, alguns palestrantes já chegam à capital e já se preparam para o evento que ocorre amanhã cedo", disse.

Durante o evento, serão firmados vários acordos de cooperação técnica e tecnológica com entidades nacionais e internacionais do setor da ciência, da tecnologia e da inovação. Tudo isso com o objetivo de apresentar e desenvolver novas tecnologias para serem aplicadas em Mato Grosso do Sul. As propostas e discussões são trazidas neste seminário pela UFMS, repositório natural de pesquisa e de novas tecnologias criadas para auxiliar a sociedade.

Confira a programação do evento:

8h – Solenidade de abertura

8h30 – Palestra – “Sistemas de Transportes Inteligentes: parcerias para uma revolução na mobilidade urbana sustentável e segura de MS” – Professor Doutor Daniel Mattos (Engenharia da UFMS)

9h15 – Palestra – “Saúde Conectada: parcerias para uma revolução na Saúde de MS” – Professor Doutor Wilson Pollara (USP)

10h – Palestra – “Mais FAPEX: parcerias para uma revolução na gestão pública de resultados em MS” – Alexandre Simões (Mais Resultados)

10h30 – Palestra –”Internet das Coisas: parcerias para uma revolução tecnológica na gestão do agronegócio e das cidades inteligentes” – Dr. Alberto Paradisi (CPqD Campinas)

11h15 – Palestra – “Rumo à FUNAP MS: Parcerias para uma revolução social junto à população carcerária do MS” – Eduardo Camargo (Consultor de Projetos da FAPEC)

12h – Solenidade de assinaturas de Acordos de Parceria e Cooperação Técnica e Tecnológica.