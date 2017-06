Temer oferece ajuda para presidente português no combate a incêndio

O presidente Michel Temer telefonou para o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para transmitir solidariedade com as mortes e a destruição ocorridas após um incêndio florestal que afetou a região de Leiria, no centro do país. O presidente brasileiro também ofereceu uma aeronave de combate a incêndios. Desde sábado (17), bombeiros tentam controlar as chamas. Até o momento, foram confirmados 62 mortes e 62 feridos.

“Telefonei ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para transmitir solidariedade pelos incêndios em Leiria, com tantas vítimas. Afirmei que o Brasil está pronto a cooperar. Ofereci, se necessário, o envio de aeronave de combate a incêndios”, afirmou Temer por meio de sua conta no Twitter.

Ajuda na Europa

Quase 2 mil bombeiros continuam combatendo o fogo nesta segunda-feira (19), no centro Portugal. O maior número de vítimas foi registrado na vila de Pedrogão Grande, mas o fogo se alastrou também pelas de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera. A Espanha, país vizinho a Portugal, já presta auxílio com aviões para combater o incêndio. É esperada, ainda, ajuda da França.

O presidente português fez um apelo hoje (19) pedindo para que as investigações sobre as causas do acidente fiquem para depois de controlado o incêndio. “Depois, teremos todo o tempo do mundo para falar de causas, de reflexões, de análise, discutir as condições meteorológicas, da natureza e de tudo o que faz falta”, disse Rebelo de Sousa. A causa mais provável do incêndio foi a queda de um raio em uma árvore, segundo disseram fontes da Polícia Judicial à Agência EFE.