Temer passa bem e deverá retomar atividades na segunda-feira

A equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, informou hoje (25), em entrevista, que o presidente Michel Temer passa bem, depois de ser submetido, na noite dessa sexta-feira (24), a uma angioplastia, com a implantação de stents (dispositivo usado para desobstrução) em duas artérias coronárias. As informações foram dadas pelos médicos Roberto Kalil Filho e Miguel Srougi. A cirurgia durou cerca de uma hora e meia.

Miguel Srougi afirmou que a intervenção foi necessária e pode garantir maior qualidade de vida e longevidade.



O presidente está bem, já caminha pelo quarto e deverá ter alta segunda-feira (27) de manhã. quando retomará suas atividades.