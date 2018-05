Temer recebe ministros no Jaburu

O presidente Michel Temer recebeu no sábado (12), no Palácio do Jaburu, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes para um "encontro social". Os ministros da Segurança, Raul Jungmann, e dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, também participaram do encontro, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República.

Gilmar Mendes chegou no Jaburu na hora do almoço e ficou apenas por cerca de uma hora. Os ministros Raul Jungmann e Gustavo Rocha continuam reunidos com Temer.

O encontro não consta na agenda oficial do presidente e ocorre no dia em que o governo Temer completa dois anos.