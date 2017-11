Temer volta a Brasília e deve retomar agenda de trabalho no Planalto

O presidente Michel Temer retornou hoje (1°) a Brasília após passar por uma cirurgia em São Paulo na semana passada e permanecer em repouso. Temer saiu da capital paulista no início da manhã e chegou em Brasília por volta das 10h30. O presidente deve retomar ainda hoje a agenda de trabalho no Palácio do Planalto. Inicialmente, a agenda oficial registra apenas um despacho interno.

Na quarta-feira (25) da semana passada, Temer sentiu um desconforto e após avaliação no departamento médico do Palácio do Planalto, foi constatada uma obstrução urológica. O presidente então seguiu para o Hospital do Exército para exames e devido tratamento.

Ele deixou o hospital no mesmo dia. Na sexta-feira (27) embarcou para São Paulo e passou por uma cirurgia urológica no Hospital Sírio-Libanês. A alta médica ocorreu nesta segunda-feira (30) com a recomendação de repouso.

Enquanto esteve em sua residência em São Paulo se recuperando da cirurgia, o presidente recebeu ministros e parlamentares. Em despacho com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, assinou medidas provisórias da área econômica.