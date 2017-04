Temperatura mínima prevista para o domingo é de 8°C em MS

O frio não vai dar trégua neste final de semana e as temperaturas continuam baixas neste domingo (30), em Mato Grosso do Sul. As temperaturas mínimas no Estado é de 8°C segundo a previsão.

O dia começa com tempo parcialmente nublado em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul neste sábado (29). Na Capital, a temperatura mínima prevista é de 14°C e máxima é de 30°C. Já no Estado, a temperatura mínima chega a 8°C e a máxima não passa de 33°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a temperatura no Estado só volta a subir a partir de segunda-feira.