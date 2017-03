Temperatura pode chegar a 34°C no primeiro dia de março em MS

Com poucas nuvens, o primeiro dia de março amanheceu parcialmente nublado e de chuvas isoladas durante a tarde em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul.

No Estado a quarta-feira será de tempo quente com temperatura máxima de 34°C, já a temperatura mínima pode chegar a 19°C. Em Campo Grande a temperatura máxima pode chegar a 29ºC e a mínima de 21°C, com umidade relativa do ar entre 70% e 95%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a partir de sábado as pancadas de chuva estarão mais intensas e generalizadas sobre o estado.