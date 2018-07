Temperatura volta a subir em todo o estado nesta segunda-feira

O tempo permanece com sol e poucas nuvens com baixa umidade em todo Mato Grosso do Sul. A baixa umidade e a ausência de nuvens significativas mantêm os dias quentes e as noites frias. A massa de ar frio que atua no sul do país desloca-se para o oceano e no centro-oeste continua predominando o ar tropical.

As temperaturas máximas voltam a subir gradativamente até a terça-feira, quando outra frente fria se aproxima do estado e as temperaturas voltam a diminuir.

Em Campo Grande, a mínima é de 18°C e a máxima de 31°C.

Em Dourados e região, a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 29°C.

Três Lagoas tem mínima é de 18°C e a máxima de 32°C.

Em Corumbá e Ladário, a mínima é de 17°C e a máxima de 30°C.

Nova Andradina e região tem a mínima é de 19°C e máxima de 30°C.

Na região norte, Coxim registra mínima é de 19°C e máxima de 33°C.