Temperaturas começam a subir e quinta-feira será de clima ameno

O dia também será de tempo seco, com umidade do ar abaixo de 30%

O dia amanheceu com céu claro nesta quinta-feira (6) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Grosso do Sul. As temperaturas começam a subir. Em Campo Grande o dia amanheceu com os termômetros marcando 17°C.

Até o final da semana, as temperaturas mínimas sobem gradualmente. Já as temperaturas máximas, que ocorrem à tarde, estarão mais estáveis. Na Capital a máxima deve chegar a 27°C. Em Mato Grosso do Sul a temperatura máxima chega a 32°C e mínima será de 12°C.

O final de semana também será de tempo seco, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os índices de umidade do ar ficam abaixo de 30%.