Temperaturas começam a subir neste domingo

A pesar de os termômetros ainda marcarem temperaturas abaixo de 15ºC em quase todo o estado, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a partir deste domingo (17), os termômetros passaram a marcar temperaturas mais elevadas.

De acordo com a previsão as temperaturas começam a subir, mas isso promove a queda na umidade relativa do ar no período da tarde, especialmente no norte e nordeste do estado.

Em Mato Grosso do Sul a previsão, para este domingo, é de céu parcialmente nublado exceto no norte e nordeste do estado, onde estará com poucas nuvens e claro. Os termômetros ficam entre 30°C e 10°C.

Na capital é esperado céu parcialmente nublado com temperatura máxima de 25°C e mínima de 13°C.