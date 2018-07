Temperaturas continuam baixas em todo o estado nesta terça-feira

Nesta terça-feira (10), a frente fria que está estado provoca aumento de nebulosidade. As temperaturas permanecem baixas, em praticamente todo o estado o sol predomina entre poucas nuvens, menos na região pantaneira, que o sol aparece com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite com muitas nuvens no Pantanal.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 8 °C e a máxima de 18 °C.

Em Dourados e região, a mínima prevista é de 6 °C e a máxima de 18 °C.

Três Lagoas tem mínima é de 10 °C e a máxima de 21°C.

Em Corumbá e Ladário, a mínima é de 11 °C e a máxima de 18 °C.

Em Ponta Porã, a mínima é de 5°C e máxima de 16 °C.

E em Coxim, a mínima é de 9 °C e a máxima de 20 °C.