As temperaturas vão despencar a partir desse sábado (19), em todo o país. A informação foi divulgada pelo Clima Tempo, na última terça-feira (15). Apesar da previsão para o final de semana, em Campo Grande mesmo o tempo já mudou.

De acordo com o Clima Tempo, a previsão para está quarta-feira (16), é de 25 ºC a máxima e 18 ºC a mínima. Amanhã (17), a temperatura será de 29 ºC a máxima e 17°C a mínima. Na sexta-feira (18), a expectativa é de 30 ºC a máxima e 19 ºC a mínima.

No sábado (19), a temperatura volta a cair e previsão é de 23 ºC a máxima e 16 ºC a mínima, o céu ficará com sol e muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado terá chuva a qualquer hora.

No domingo (20), a temperatura despenca um pouco mais e a expectativa é de 22 ºC a máxima e 9 ºC a mínima.De acordo com o Clima Tempo, com o ar polar chegando ao Brasil de forma continental, sem se misturar com a umidade do mar, o poder de resfriamento será maior.

Segundo o Clima Tempo, a queda da temperatura no centro-sul do país a partir do dia 19 de maio será a mais intensa e duradoura. É frio para fazer a temperatura ficar abaixo de zero na Região Sul, para ocasionar geada nos estados do Sul, incluindo a Grande Curitiba, mas também não se pode descartar uma possibilidade de gear no sul de Mato Grosso do Sul, no sul de São Paulo e na Serra da Mantiqueira.