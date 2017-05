Temperaturas sobem e final de semana deve ser de calor

No Estado as temperatura podem chegar a 35°C

O dia amanheceu com céu claro nesta sexta-feira (12) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Grosso do Sul. As temperaturas começam a subir e o final de semana deve ser de tempo quente.

Em Campo Grande o dia amanheceu com os termômetros marcando 20°C, mas a máxima deve chegar a 33°C. Já no Estado as temperaturas prometem ser mais quentes, com a máxima chegando a 35°C.

O final de semana também será de tempo seco, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os índices de umidade baixam, especialmente no nordeste e norte do estado.

O tempo muda a partir do domingo, com a aproximação de uma frente fria no estado, que deve provocar chuvas e ligeira queda nas temperaturas em quase todo o estado.