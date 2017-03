Temperaturas sobem e podem atingir 36°C em MS

A quinta-feira (9) amanheceu com céu claro e termômetros marcando 26°C em Campo Grande. O dia começou parcialmente nublado no interior de Mato Grosso do Sul e com previsão de chuvas isoladas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até sábado a previsão é de temperaturas elevadas com pouca nebulosidade. No início da tarde, algumas áreas de instabilidade se desenvolvem provocando pancadas de chuva e eventuais trovoadas em pontos isolados.

No Estado a temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima pode chegar a 36°C. Em Campo Grande a temperatura mínima é de 21°C e a máxima é de 33°C, e a umidade do ar na Capital deve ficar entre 55% e 95%.