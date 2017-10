Temperaturas sobem e terça-feira tem máxima de 36°C

O dia amanheceu com céu claro nesta terça-feira (23) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Grosso do Sul. As temperaturas sobem e a semana deve ser de tempo quente.

Em Campo Grande o dia amanheceu com os termômetros marcando 21°C, mas a máxima deve chegar a 31°C. Já no Estado as temperaturas prometem ser mais quentes, com a máxima chegando a 36°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas continuam. O calor e a umidade promovem pancadas isoladas de chuva à tarde no Estado.