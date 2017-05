Temperaturas sobem e terça-feira tem previsão de pancadas de chuva

O dia amanheceu parcialmente nublado nesta terça-feira (2), no interior de Mato Grosso do Sul e durante o dia, a previsão é de pancadas de chuva, especialmente no sudoeste, sul e sudeste do Estado.

Em Campo Grande o dia amanheceu com sol entre nuvens e possibilidade de chuva durante a tarde. Os termômetros marcavam 19°C na manhã de hoje na Capital.

No Estado a temperatura mínima prevista é de 17ºC e a máxima pode chegar a 36°. Já em Campo Grande, a temperatura mínima de 20°C e máxima de 31°C, com umidade relativa do ar entre 40% e 80%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmeto), o calor e a umidade disponível aumentam a nebulosidade sobre o estado e promovem pancadas de chuva com trovoadas no oeste e sul do estado até o final da semana.