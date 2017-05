Temperaturas sobem na quinta-feira e previsão é de chuva isolada em MS

O dia amanheceu com céu claro nesta quinta-feira (25) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Grosso do Sul. As temperaturas começam a subir no Estado.

Em Campo Grande o dia amanheceu com os termômetros marcando 23°C e a temperatura máxima prevista deve chegar a 31°C. Já no Estado as temperaturas prometem ser mais quentes, com a máxima chegando a 34°C.

O calor e convergência de ventos em níveis baixos resultam em pancadas de chuva e trovoadas de forma rápida e bastante isolada durante a tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).