Temperaturas sobem na véspera de feriado e dia deve ser de sol

O dia amanheceu nublado nesta quarta-feira (14), véspera do feriado de Corpus Christi (15), em Campo Grande, com os termômetros marcando 18°C. Mas no inicio da manhã o tempo abriu e o sol apareceu entre poucas nuvens.

No interior de Mato Grosso do Sul o dia amanheceu parcialmente nublado. Hoje ainda há possibilidade de chuva no Estado, especialmente no início do período no leste e nordeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer do dia a nebulosidade diminui.

As temperaturas se elevam significativamente. Em Campo Grande a temperatura mínima de 18°C e máxima de 29°C. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 15°C e máxima pode chegar a 33°C.