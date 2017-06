Temperaturas voltam a subir em todo Estado

Apesar da chuva e do tempo nublado na manhã desta segunda-feira (12), a frente fria que derrubou os termômetros no final de semana parece estar indo embora e as temperaturas começam a subir.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Mato Grosso do Sul nesta segunda é de parcialmente nublado a nublado,com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima será de 10ºC e a máxima de 29ºC.

Já em Campo Grande, o tempo fica parcialmente nublado, com mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.