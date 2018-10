A tempestade que caiu sobre Campo Grande na tarde desta quarta-feira (3), interditou o Parque das Nações Indígenas.

De acordo com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), a chuva causou queda de árvores e provocou avarias na rede de energia elétrica, impossibilitando o sistema de iluminação.

A medida, segundo o Imasul, é preventiva de segurança para a população usuária do local. As pessoas que já se encontram dentro do Parque serão orientadas pelo agente patrimonial e funcionários do parque a se retirarem até as 18h30.