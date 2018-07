Tempo aberto continua em todo o MS

As temperaturas permanecem estáveis

O sol continua predominando em todo o Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (18). A massa de ar tropical continua atuando sobre o estado, mantendo névoa seca no período da tarde, favorecendo para que aos índices de umidade continuarem baixos. Não há previsão de chuva em nenhuma região do estado. À noite, o tempo continuará aberto.

As temperaturas devem permanecer estáveis. Em Campo Grande, a mínima é de 20°C e a máxima de 33°C.

Em Dourados e região, a mínima prevista é de 16°C e a máxima de 33°C.

Bataguassu tem mínima é de 19°C e a máxima de 35°C.

Em Corumbá e Ladário, a mínima é de 23°C e a máxima de 33°C.

Nova Andradina e região tem a mínima é de 18°C e máxima de 34°C.

Na região norte, Pedro Gomes registra mínima é de 22°C e máxima de 35°C.